Grande Fratello Vip: Dayane Mello ha rivisto Mario Balotelli, nuovo flirt?

Una volta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, Dayane Mello è tornata a far parlare di sé e questa volta circa la sua vita privata. Pare che la ragazza abbia avuto un incontro con Mario Balotelli.

A lanciare la notizia è stato Amedeo Venza, noto blogger, secondo cui la modella argentina avrebbe rivisto proprio Mario Balotelli, che conosceva già precedentemente. Tra i due sarà nata la scintilla e c’è già una frequentazione intima?

GRANDE FRATELLO VIP: DAYANE MELLO RIVEDE MARIO BALOTELLI – Dayane Mello e Mario Balotelli sono stati entrambi protagonisti del Grande Vip anche se la prima nel ruolo di concorrente e il secondo come ospite speciale. Amedeo Venza ha riportato pubblicamente sui social che i due si sarebbero incontrati il 22 marzo, ovvero il giorno in cui Dayane ha rilasciato l’intervista a Live Non è La D’Urso per Barbara D’Urso, appunto.

I due, già conoscenti, avevano avuto modo di vedersi durante un’ospitata fatta dal calciatore proprio al Grande Fratello Vip per il fratello che stava partecipando al momento, Enock Barwuah. All’epoca il calciatore aveva riservato alla gieffina una battuta alquanto infelice: “Se Dayane mi vuole dentro la Casa? Dayane mi vuole lì dentro, però poi mi dice ‘basta basta mi fai male’”.

Stando a quanto riporta il noto blogger i due si sono visti a Milano, con un incontro praticamente segreto. Tra l’altro la ragazza, in un’intervista per Casa Chi ha dichiarato che c’è una persona che nella sua vita entra ed esce continuamente: “Se dico il nome succede un macello”, aveva confessato. A chi si sarà riferita? Molti pensano proprio a Mario Balotelli.