Grande Fratello Vip: Filippo Bisciglia farà l’opinionista

Filippo Bisciglia è un conduttore molto apprezzato nell’ultimo anno. Ha partecipato a ben otto conduzioni di Temptation Island. E’ stato attualmente intervistato da CasaChi e ha risposto ad alcune domande in merito al suo futuro ruolo in tv.

FILIPPO BISCIGLIA: SARà IL NUOVO OPINIONISTA DEL GRANDE FRATELLO VIP? – Gli è stato chiesto se si vedrebbe come nuovo opinionista del Grande Fratello Vip. A quanto pare Pupo non sarà presente nella prossima edizione. Filippo Bisciglia ha confermato che forse per lui sarebbe poco adatto al ruolo di opinionista.

Ha infatti dichiarato: “Potrei essere molto pericoloso…avrei paura perché mi potrebbero odiare in tanti”. Non esclude però che per lui potrebbe esserci per lui questa possibilità, poi ha confessato: “Studierei, non direi cose a caso viste al momento. Se devo fare una cosa la faccio bene”.

FILIPPO BISCIGLIA PARLA DELLA NUOVA EDIZIONE DI TEMPTATION ISLAND – Manca circa un mese alla messa in onda prevista per il 30 giugno. Ha infatti detto: “Non ho ancora conosciuto le coppie…Io le vedo all’ultimo, manca tanto ancora. Non siamo in procinto di partire”. Ha poi sostenuto che ha imparato a restare fuori dai giudizi.

FILIPPO BISCIGLIA CONFESSA: ”CON PAMELA CAMASSA NON CI SPOSEREMO” – Filippo Bisciglia ha poi confessato che ha parlato della possibilità di avere un figlio. Con Pamela Camassa però, nonostante l’amore ha detto che non si sposeranno. “Non mi sposo. Non è questa la priorità, siamo fidanzati da 13anni. Penso che non ci sposeremo mai…ma è come se lo fossimo”.