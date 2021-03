Grande Fratello Vip: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non conviveranno insieme

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi erano ormai abituati alla convivenza. Eppure sembra che adesso siano pronti a vivere separatamente. Scopriamo insieme il motivo.

GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI NON ANDRANNO A CONVIVERE? – L’ex velino di Striscia La Notizia è stato intervistato da Casa Chi e ha fatto sapere ai suoi seguaci che la sua attuale ragazza Giulia Salemi non sembra essere intenzionata a trasferirsi a Roma dove lui vive già da qualche anno.

Il giovane 30enne ha dichiarato: “Se Giulia si trasferisce a Roma da me? Intanto dovrebbe venire giovedì e starà qualche giorno. Lei sta per comprare casa, ha un po’ di cose da sbrigare, la comprerà a Milano.

”Per ora iniziamo così, lei viene giù, io vado su, la mia priorità è mio figlio e devo stare a Roma. Lei però vorrebbe fare un po’ di esperienze anche qui a Roma, vediamo un attimo quali sono le sue idee e le mettiamo in ordine con le mie”.

LE PAROLE DI PIERPAOLO PRETELLI – “Giulia mi è piano piano entrata dentro. Io ad oggi ti dico che sono molto innamorato e sono molto geloso, palesemente preso da lei e sono molto sereno e tranquillo ma pensate ciò che volete, il film che volete immaginarvi, ma la realtà dei fatti è questa.

”Per lei provo delle emozioni che non provavo da un po’. Io credo che tutti i tasselli siano al proprio posto. La mia vittoria ce l’ho ed è l’amore che provo per lei”. I fan per ora sembrano non aver compreso interamente la situazione e c’è chi teme che la relazione non possa essere duratura.