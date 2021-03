Isola Dei Famosi, Tommaso Zorzi sarà il terzo opinionista: svelato il cachet

Ormai sta per andare in onda la prima puntata dell’Isola Dei Famosi, prevista per il 15 marzo 2021. La conduttrice sarà Ilary Blasi. Sono stati scelte inoltre Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini come opinioniste, mentre Massimiliano Rosolino sarà l’inviato.

Anche il neo vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, si è lasciato convincere ed ormai è certo: sarà il terzo opinionista. A far decidere Tommaso definitivamente sarebbe stato un cachet letteralmente da capogiro.

ISOLA DEI FAMOSI: QUANTO GUADAGNERA’ TOMMASO ZORZI? – Inizialmente Tommaso Zorzi non era intenzionato a partecipare all’Isola Dei Famosi come opinionista, in quanto avrebbe preferito godersi questo momento di pace dopo la vittoria al Gf Vip. Eppure il prezzo offertogli da Mediaset sembra averlo definitivamente convinto.

Stiamo parlando infatti di una cifra pari a 50mila euro ogni puntata. Stando ad un’indiscrezione, inoltre, tale prezzo sarebbe lo stesso percepito dalla padrona di casa, ossia Ilary Blasi. Ma effettivamente sarà così? In realtà non proprio. Scopriamo qual è la verità.

TOMMASO ZORZI: IL SUO RUOLO DA OPINIONISTA – A quanto pare però Tommaso Zorzi non sarà presente in tutte le puntate del reality. La sua presenza non sarà fissa e si alternerà con Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Quindi andrà a percepire decisamente meno di Ilary Blasi.