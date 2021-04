Grande Fratello Vip: Giulia Salemi ha conosciuto il figlio di Pierpaolo Pretelli, le sue parole

Giulia Salemi, ultima concorrente del ”Grande Fratello” Vip, è stata ospite a ”Domenica Live” e ha raccontato come sta vivendo la sua relazione con Pierpaolo Pretelli al di fuori delle telecamere. I due sono sempre molto vicini e affiatati, più felici che mai. Ha inoltre risposto a delle affermazioni poco carine rilasciate da Awed alla madre Fariba Tehrani, attualmente concorrente dell’Isola Dei Famosi.

IL RAPPORTO DI GIULIA SALEMI CON IL FIGLIO DI PIERPAOLO PRETELLI – Giulia Salemi durante l’intervista rilasciata a ”Domenica Live”, ha annunciato di avere un rapporto molto speciale con il piccolo Leonardo, figlio di Pierpaolo Pretelli. Inaspettatamente ha anche svelato che la mamma del bambino e ex del suo attuale fidanzato, Ariadna, è dalla sua parte: “La mia più grande alleata è Ariadna”, ha spiegato. E’ subito intervenuta Barbara D’Urso, la quale ha dichiarato che è bello vedere donne che si supportano tra di loro e non si attaccano reciprocamente.

LE PAROLE DI GIULIA SALEMI CONTRO GLI ATTACCHI DI AWED FATTI ALLA MADRE FARIBA – Fariba, mamma di Giulia Salemi, è attualmente impegnata in Honduras poiché ha intrapreso il percorso di naufraga per l’Isola Dei Famosi. Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le parole riservate alla donna dall’ex concorrente Awed. Quest’ultimo infatti aveva dichiarato: “Sta sempre con le te..te di fuori. Io ho l’ormone a zero altrimenti“.

La replica della figlia non è mancata e di certo non si è fatta attendere. A Domenica Live ha infatti sostenuto: “Una battuta infelice che si poteva evitare”. La ragazza si è poi complimentata con la madre per il percorso che ha intrapreso e per il modo in cui si sta ponendo nei confronti dei suoi compagni ”naufraghi”.

IL VIDEOMESSAGGIO DI PIERPAOLO PRETELLI – Non è neanche mancato il messaggio di Pierpaolo Pretelli che attraverso un video ha voluto fare l’in bocca al lupo alla sua fidanzata per la nuova avventura che la vedrà protagonista in tv: il nuovo format ”Salotto Salemi”. Pretelli ha rivolto a Giulia queste parole: “Sono contento e felice per il tuo nuovo programma. Sai quanto ti amo e spero che vada bene. Proteggerò con tutto me stesso il bello che c’è tra di noi. Un bacio, mi manchi da morire”.

DOMENICA LIVE, PUNTATA DELL’11 APRILE: SANDRA MILO E PAONE – Prima dell’intervista di Giulia Salemi sono stati ospiti nel salotto di ”Domenica Live” anche Alessandro Cecchi Paone e il virologo Pregliasco. Tra i due c’è stato un acceso scontro. E’ stato poi trattato nuovamente l’argomento che ha visto protagonista Denise Pipitone, con delle importanti rivelazioni provenienti dalla Russia.