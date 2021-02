Grande Fratello Vip: Lory Del Santo interviene sul rapporto di Maria Teresa Ruta con Amedeo Goria

Nelle ultime ore ci sono state parecchi smentite circa alcuni fatti raccontati dalla stessa Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi scontrata diverso tempo con Alba Parietti e Francesco Baccini, adesso è intervenuta nella questione anche Lory Del Santo.

Quest’ultima ha commentato un post su Instagram, aspettando che la gieffina bionda uscisse dalla casa, per mettere sin da subito le cose in chiaro. Scopriamo nello specifico cosa ha dichiarato in merito alla sua presunta relazione con Amedeo Goria.

LE PAROLE DI LORY DEL SANTO SULLA RELAZIONE DI MARIA TERESA RUTA – “Ciao, volevo farti sapere che io non sono mai stata con Amedeo. Solo amici con grande rispetto. Lui mi ha corteggiata ma io ho elegantemente mantenuto la mia posizione. Saluti, Lory, ha scritto Lory Del Santo sotto ad una foto pubblicata sul noto social network.

Inizialmente il commento è apparso a tanti fuori luogo, ma in realtà avrebbe fatto riferimento ad alcune cose raccontate nella casa da Maria Teresa Ruta. Nello specifico quelle riguardanti il marito Amedeo Goria e alcuni presunti tradimenti che hanno causato poi la fine del matrimonio.

L’INTERVISTA RILASCIATA A BARBARA D’URSO – In un’intervista recente rilasciata a Barbara D’Urso, aveva parlato di un due di picche riservato al giornalista sportivo della Rai: “Ha incassato il colpo e ha capito che non c’erano speranze…Si è comportato con molta classe e, infatti, a distanza di anni, siamo ancora amici…”. Chissà se Maria Teresa sceglierà di replicare alle parole di Lory Del Santo. Per vedere il suo commento su Instagram clicca qui.