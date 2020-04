Grande Fratello Vip: Paola Di Benedetto dona il montepremi in beneficenza e Fede commenta

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Quest’edizione, tormentata, sia per i protagonisti sia per quanto stesse accadendo in Italia al di fuori è finalmente giunta al termine. La vincitrice è stata proclamata ed ha fatto un gesto che ha lasciato tutti spiazzati.

PAOLA DI BENEDETTO: LA VINCITRICE DEL GRANDE FRATELLO VIP – E’ stata proclamata, proprio ieri sera, la vincitrice della nuova edizione del Grande Fratello Vip: Paola Di Benedetto. Ha vinto con una percentuale del 56%, contro il 44% di Paolo Ciavarro che si è piazzato al secondo posto. Ha battuto, dunque, tutti i favoriti della finale, vale a dire Patrick Ray Pugliese, quarto classificato e Sossio Aruta classificatosi al terzo.

PAOLA DI BENEDETTO: L’ANNUNCIO CHE HA SPIAZZATO TUTTI – Poco dopo essere stata proclamata vincitrice Paola Di Benedetto ha annunciato in diretta tv di voler donare tutto il montepremi, che ammonta a circa 100 mila euro, in beneficenza. Bellissima decisione la sua, viste le difficoltà che l’Italia sta attraversando in questo periodo.

PAOLA DI BENEDETTO: UNA DECISIONE INSOLITA – Eppure la sua decisione, vale a dire di donare interamente il montepremi di 100mila euro in beneficenza, appare piuttosto insolita. Questo perchè secondo il regolamento del programma sarebbe possibile donare solo una metà dei soldi, mentre l’altra metà dovrebbe essere tranquillamente intascata. In questo caso, però, sembra esserci un’eccezione, molto probabilmente proprio a causa del momento particolare e difficile.

PAOLA DI BENEDETTO E LA SUA DONAZIONE: A CHI SARANNO DATI I SOLDI? – Ancora non è stato specificato dall’ex madre natura a chi potessero essere rivolta la donazione dei soldi vinti. Molto probabilmente, però, abbiamo ipotizzato che, a causa dell’emergenza Coronavirus, saranno donati o a qualche ospedale o alla Croce Rossa.

FEDE, FIDANZATO DI PAOLA, COMMENTA SUI SOCIAL IL SUO GESTO – Il suo attuale fidanzato, Fede, ex cantante del duo Benji e Fede, ha commento prima la vittoria sui social e poi il suo gesto scrivendo: ”che orgoglio, ti amo”. Parole che hanno sciolto i cuori dei fan della coppia. Per vedere i suoi post clicca qui.