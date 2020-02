Grande Fratello Vip: parla l’uomo con cui Clizia si stava frequentando

Sembra proprio che anche in questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è nato l’amore tra due gieffini. Infatti, per la felicità di molti fan, è scappato il bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Da quando è c’è stato il primo bacio, i due si sono lasciati andare a varie effusioni.

LA NOTTATA NELL’ OBLÒ – Nonostante la passione nata fra i due, entrambi gli inquilini del GF si mostrano riservati davanti le telecamere. Stanotte, però, il ragazzo si è preso di coraggio e ha raggiunto Clizia nell’oblò, così soprannominata dagli altri, una stanza in cui la donna dorme da sola. Sebbene ci siano state varie carezze e molti baci, Ciavarro si è voluto fermare, rispettando i tempi della Incorvaia, lasciandola quindi dormire sola.

LE PAROLE DI TIBERIO – Il blog Bollicine Vip, è riuscito a intervistare l’uomo con cui Clizia si frequentava da un mese. Si tratta di Tiberio Carcano, per nulla estraneo al mondo dello spettacolo. L’imprenditore milanese ha quindi deciso di spiegare la situazione che c’era fra i due. “Abbiamo iniziato a uscire insieme solo un mese prima che lei entrasse nel gioco, quindi la nostra frequentazione è stata poi subito interrotta dalla sua partecipazione al Grande Fratello. Ci siamo lasciati in una situazione di stallo. Non possiamo dire di essere fidanzati o impegnati”, ha così dichiarato Tibero. Inoltre, non ha nulla da dire a Clizia riguardo al suo bacio con Paolo. Ha poi concluso, rivelando di voler rivedere la Incorvaia per capire il da farsi per quanto riguardo la loro situazione.