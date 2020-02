Grande Fratello Vip: Serena Enardu fa un gesto inaspettato per Pago ma la famiglia di lui non le crede ancora

Continua il gossip per quanto riguarda la storia d’amore tra Serena Enardu e il cantante Pago. Come tutti voi ricorderete, i due dopo una relazione di oltre dieci anni hanno partecipato a Temptation Island Vip. Lì le cose tra i due si sono complicate e hanno deciso alla fine di lasciarsi. Ora sono entrambi al Grande Fratello Vip e sembrerebbero essersi riconciliati.

SERENA ENARDU: IL GESTO INASPETTATO PER PAGO – Serena Enardu ha fatto un gesto davvero insaspettato per Pago. La ragazza ha tolto il segui su Instagram ad Alessandro Graziani, l’ex tentatore di Temptation Island Vip. Ragazzo per il quale Serena Enardu ha avuto dubbi sulla sua precedente relazione con Pago. La famiglia di lui, però, sembrerebbe non crederle ancora. Infatti sui loro profili social mancano del tutto foto che ritraggono i due insieme.

LE PAROLE DI DIFESA DI SERENA ENARDU PER PAGO – “Nella vita ci sono delle persone che vanno avanti per merito, c’è chi là dentro non ha queste caratteristiche e cerca di vincere gettando me**a al prossimo”. “Non hanno niente da raccontare. Pago secondo me ha dentro una tempesta, non può fare come gli altri che oggi si massacrano e domani ballano”. “Pago è una persona, non un personaggio e per questo fa fatica. É un essere umano che è sensibile, sarebbe bello se ognuno facesse il suo percorso e andasse avanti per il proprio merito e non massacrando chi ha affianco”. La Enardu dunque spera che il suo fidanzato non venga eliminato dal Grande Fratello Vip poichè attualmente si trova in nomination con Licia Nunez.