Grande Fratello Vip, un positivo al Covid nello staff: cosa ha deciso il programma?

Stasera andrà in onda la prima puntata l’attesissima quinta edizione del Grande Fratello Vip, la cui conduzione è stata nuovamente affidata ad Alfonso Signorini. Sfortunatamente, nelle scorse ore è giunta una spiacevole notizia: tra lo staff c’è un positivo al Covid. Il programma come ha deciso di muoversi dopo questa notizia?

COSA ACCADRÀ AL PROGRAMMA? – A dare la notizia è stato TvBlog, confermata poco dopo anche da Giuseppe Candela di Dagospia, tramite i social. Stando a quanto trapelato, il programma si è subito mosso per attuare i giusti controlli, da cui sono emerse buone notizie. Infatti, è scattato subito il tracciamento dei contatti, in base ai protocolli aziendali, con l’isolamento di chi è entrato in contatto con la persona risultata positiva.

A differenza di programmi come Ballando con le stelle, che si è trovato a dover slittare la data di inizio, il Grande Fratello Vip non si ferma. È stata infatti confermata la puntata di oggi, viste anche tutte le precauzioni anti-contagio.

NEW ENTRY E NUOVO CAST – Ad essere confermato non è stato solo Signorini, ma anche Pupo. Al fianco dell’amato opinionista, al posto di Wanda Nara, ci sarà la tanto chiacchierata Antonella Elia. La donna, reduce dalla partecipazione dello scorso GF Vip e da Temptation Island, è pronta ad imbarcarsi in una nuova avventura.

Recentemente, il direttore di Chi ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni il nuovo cast: Paolo Brosio, Fausto Leali, Fulvio Abbate, Tommaso Zorzi, Denis Dosio, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Francesco Oppini, Massimiliano Morra e Enock Barwuah. Tra le donne, invece, ci sono: Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Adua Del Vesco. Poi ancora Dayane Mello, Francesca Pepe e Myriam Catania.