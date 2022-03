Guenda Goria, il fidanzato in coppia con la Suarez: “Mila non smette di provocarlo”

Tra i concorrenti della nuova edizione de La Pupa e Il Secchione c’è Mirko Gancitato, il fidanzato di Guenda Goria. Entrato nel programma in veste di secchione, il ragazzo è accoppiato con la pupa Mila Suarez. Nonostante siano trascorsi pochi giorni dall’inizio della trasmissione, la coppia è già finita al centro delle chiacchiere di Pomeriggio 5.

“Mila non smette di provocarlo” – Nel corso dell’ultima puntata del salottino di Barbara D’Urso si è parlato di quanto sta accadendo tra i concorrenti de La Pupa e il Secchione. Si è soprattutto parlato di Mila, ex fidanzata di Alex Belli, che starebbe tentando proprio il fidanzato di Guenda.

A parlarne è stata proprio la D’Urso, rivelando: “Io devo dare una brutta notizia a Guenda Goria. Il futuro marito Mirko, fa coppia con Mila Suarez, dormono nello stesso letto. La notizia che sto per dare a Guenda è che Mila nella villa, non smette di provocare Mirko. Che insomma, bravissimo ragazzo e secchione, ma è fatto di carne e ossa. Lui però è molto rigoroso e vedremo cosa succederà“.

Successivamente sono state mostrate delle clip di un confessionale della Suarez. In questa occasione la donna ha voluto provocare la figlia di Amedeo Goria, volendola avvertire:

“Io se fossi al posto di Guenda Goria e amassi davvero il mio uomo, sarei molto agitata. Se vedessi il mio fidanzato dormire con una donna o anche soltanto toccarla, non sarei affatto contenta. Assolutamente non sarei tranquilla. Quindi tesoro bella impara a prendere qualche medicina per tranquillizzarvi. prendi una camomilla quando vedrai la puntata, te lo consiglio“.

Cosa ne pensa Guenda di queste provocazioni? Prima dell’inizio del reality, la ragazza ha ammesso di essere molto gelosa del suo futuro marito: “Sono gelosa da pazzi, ma davvero tanto. Quindi per il mio bene e il suo mi auguro che si comporterà bene come sempre. Certo, mi fido di lui, però sono anche un po’ preoccupata, perché come ho già detto sono tanto gelosa”.