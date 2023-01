Guendalina Tavassi, aspra critica su Antonella Fiordelisi: “Lei ha sempre mostrato il peggio di sé”

Come già avvenuto nei mesi scorsi, Guendalina Tavassi ha ancora una volta detto la sua su alcuni concorrenti della settima edizione del GF Vip. Oltre a parlare del fratello Edoardo e di Micol Incorvaia, con cui l’ex naufrago si è particolarmente legato, la donna è tornata a dire la sua su Antonella Fiordelisi.

“Lei ha sempre mostrato il peggio di sé” – Il pubblico del reality non si è certamente dimenticato lo scontro avvenuto tra la Fiordelisi e Guendalina, entrata nella casa per poter parlare con il fratello. Ospite all’ultima puntata di Casa Chi, la Tavassi ha nuovamente criticato la gieffina e il suo comportamento all’interno della casa più spiata d’Italia:

“Parola buona nei confronti di Antonella? Non ci riesco, neanche se me la scrivete e me la imponete obbligatoriamente. Ci sono poche persone che mi infastidiscono all’interno della Casa, ma di lei ho sempre cose negative nei suoi confronti. Tanto sta uscendo la verità. Poi è anche brutto vedere che lei pensa di essere così amata. Certo ci sarà anche qualcuno che la ama fuori, questo non posso dirlo, non lo so. A me scrivono solo le persone che hanno il mio stesso modo di pensare nei suoi confronti”.

E ancora: “Lei ha sempre mostrato il peggio di sé all’interno della Casa, quando potrebbe semplicemente fare il suo percorso da ragazza normale. Conoscere la gente, fare amicizia, invece no, mette zizzania, è cattiva, continua a fare battute per creare litigi. Questo è il suo mood all’interno della Casa. Io non lo condivido”.

L’ex isolana ha parlato anche della storia d’amore tra Antonella ed Edoardo Donnamaria, recentemente al centro dell’attenzione per diversi scontri che li avrebbero portati ad allontanarsi. Riguardo ai Donnalisi, Guendalina ha ammesso di aver sperato nella fine di questa relazione:

“Io speravo che si lasciassero i Donnalisi perché secondo me Edoardo potrebbe accoppiarsi con un’altra persona. Se non ci fosse stata lei sicuramente si sarebbe legato a un’altra persona, come Oriana. Per un uomo ogni buco fa trincea. Lì non vedendo altre persone ti fai piacere anche la colonna portante della Casa. Persone che magari fuori non saluteresti nemmeno da lontano”.

EDOARDO E MICOL – Ovviamente l’opinionista di Barbara D’Urso non si è dimenticata del fratello, dicendo la sua sul rapporto che si è creato tra Edoardo e Micol. Su una piccola discussione avvenuta durante le festività, Guendalina Tavassi ha affermato:

“Io vedo Edoardo tanto tanto preso ma anche Micol la vedo presa. Solo che Edoardo ha questo modo di scherzare che fa ridere però a un certo punto ci sono persone a cui può dar fastidio. Siccome Micol è sempre stata molto complice di Edoardo e hanno sempre giochicchiato su questa cosa, non ho capito perché a una battuta che era poi una stupidaggine lei si sia offesa. Poteva finire il litigio semplicemente dicendo “guarda Edo ci sono rimasta male perché io su questo discorso ho questa insicurezza”. Quindi poteva finire lì. Invece la cosa si è protratta per le lunghe e si sono rovinati entrambi il Capodanno. Edoardo cercava di dirle che non pensava che le potesse dar fastidio. Dopo un po’ hanno fatto pace”.