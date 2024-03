Gutter e Soul Club Presentano LIL’ LOUIS From Chicago Live in Italia

Venerdì 1 Marzo , lo storico Q Club di Via Padova 21 sarà protagonista del ritorno in Italia del padre fondatore della musica House e pioniere della Chicago House: DJ Lil’ Louis, il primo a Chicago a suonare regolarmente musica Disco,Questa impresa gli ha fatto guadagnare critiche – tanto da essere licenziato da tutti i club nei quali ha lavorato nei primi anni della sua carriera – ma anche grande ammirazione – è ricordato come l’organizzatore del primo “Rave” al mondo nel 1977.

Ha introdotto innovazioni nel mondo del DJing con lo sviluppo degli “Edits“, contribuendo alla nascita della House Music. Attraverso la sua carriera, Louis ha prodotto tracce rivoluzionarie come “French Kiss”, che ha venduto 6 milioni di copie, diventando l’artista Dance più venduto di sempre. Successivamente ha pubblicato due album con Sony e Polygram: “From The Mind of Lil Louis” (Platino), che includeva “French Kiss”, “I Called You” e “Blackout”, e “Journey with the Lonely” (Oro), contenente i successi “Club Lonely” e “Saved My Life”. Ha collaborato con artisti di rilievo come Jay-Z, Lil Kim, Babyface, Meshell N’degeocello, GrooveTheory/Amel Larieux, Donna Summers, Bassment Jaxx, Louie Vega, oltre a produrre per colonne sonore come “Jason’s Lyrics” e “Woo”. La sua influenza si estende oltre la musica, con il suo ruolo di narratore nel film “The House That Chicago Built”, che esplora la storia completa dell’evoluzione della House Music, dai suoi inizi fino a diventare il genere musicale numero uno al mondo, con la partecipazione di 100 tra i DJ e i pionieri della House Music più influenti a livello mondiale.

Lil’ Louis sta portando in giro per il mondo “The 49 Tour Intimates“, che, oltre ad essere composto dalle date nei club, è arricchito da eventi speciali concepiti da Louis per celebrare la sua carriera di quasi cinquant’anni come padre fondatore della House Music. Questi incontri intimi, limitati a locali selezionati nelle città limitrofe rispetto alle principali tappe del tour, mirano a raggiungere i fan in luoghi più personali e meno convenzionali. L’obiettivo è quello di onorare il sostegno di tutti i fan, inclusi quelli nei luoghi più remoti, offrendo loro l’opportunità unica di vivere l’esperienza di una leggenda vivente della House Music in ambienti esclusivi e accoglienti.

A completare la Lineup della serata ci saranno altri Dj di fama nazionale come Andrea Fiorito, dj e produttore di Bari e figura di spicco nella scena Dance pugliese e internazionale, noto per i suoi set che spaziano dalla disco alla techno, sempre con un focus su grooves incalzanti. Andrea ha collaborato con leggende della musica come Underground Resistance, Derrick May e Mike Huckaby, e ha condiviso la consolle con artisti di fama mondiale. Gestisce l’etichetta Cynosure Recordings, riferimento nel minimal techno/house, con pubblicazioni di artisti come Mike Shannon e Mathew Jonson.

A chiudere la serata sarà invece Pentola, Dj pugliese residente a Milano protagonista di eclettici dj set ispirati dalle sonoritá cosmiche del panorama house statunitense degli anni 90’ e Wasa, giovane DJ del collettivo Gutter che approda al Qclub per la prima volta dopo aver suonato in altri club a Milano come Santeria, EST x Bravissimi Ragazzi e diversi Block Party.