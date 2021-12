Icardi, per l’Equipe può lasciare il Paris Saint Germain ma costa caro

L’Equipe riporta che per far cambiare aria a Mauro Icardi a Gennaio servirà un esborso economico imponente

L’avventura di Mauro Icardi al Paris Saint Germain non è mai arrivata ad esaltare il grande pubblico. Il calciatore Argentino non ha mai trovato una sua dimensione a Parigi, rimpiangendo svariate volte il trasferimento. A tal punto da chiedere, più volte, alla dirigenza di poter esser messo sul mercato.

Le vicende extra-campo non aiutano di sicuro, con l’ex Inter ormai da più tempo nel ciclone del Gossip. La telenovela con Wanda Nara non sembra essere finita. Neppure il piano calcistico aiuterebbe, visto che Icardi si ritrova sempre più chiuso in attacco, visti i mostri sacri li davanti. Di certo non un periodo glorioso, per un attaccante con il suo fiuto del gol.

Il possibile trasferimento

L’ex attaccante di Inter e Sampdoria potrebbe dunque lasciare Parigi e il PSG dal prossimo mercato di Gennaio. La Juventus è alla porta da tempo, alla ricerca di una punta di peso e con un certo appeal internazionale. Tutte frecce nell’arco di Maurito, che accoglierebbe di buon grado il trasferimento a Torino.

Il Paris Saint Germain però sembra poter far muro, con richieste economiche esose. Secondo quanto riportato dal giornale Francese L’Equipe, i Parigini potrebbero accettare di veder partire il giocatore per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Non un prezzo da mercatino dell’Usato, insomma, che appare piuttosto elevato per un giocatore praticamente ai margini della rosa. Specialmente per il mercato di Gennaio, appare una cifra proibitiva per Mauro Icardi.