Il Napoli dopo aver giocato un grande stagione e dopo avendo vinto il terzo scudetto della storia deve far conto con il mercato estivo. Spalletti ha già salutato la squadra, Giuntoli invece è pronto ad una nuova avventura. La società partenopea dovrà modificare al meglio la squadra per essere ancora competitiva. In questi giorni sono state prese diverse scelte riguardanti il futuro di alcuni calciatori. Uno dei pochi dubbi rimanenti riguarda il futuro di Simeone.

L’attaccante argentino è ancora di proprietà dell’Hellas Verona. Il Cholito vorrebbe restare a Napoli per almeno un altro anno. Quest’anno ha giocato una buona stagione dove è riuscito a segnare nove reti. La dirigenza azzurra per riscattare l’opzione di riscatto dell’argentino dovrà sborsare nelle casse del Verona dodici milioni di euro.

Il problema è che per riscattare Simeone alla cifra concordata, il Napoli deve farlo entro il 15 Giugno. Nel caso in cui non accadesse, l’Hellas potrebbe alzare la cifra del cartellino del Cholito e metterlo all’asta. Difatti ci sono varie società a cui interesserebbe accaparrarsi l’attaccante argentino, prima fra tutte la Lazio di Sarri che cerca un vice Immobile. La Lazio difatti aspetta e sta cercando di capire l’evoluzione di questa situazione.

Di questa situazione ne ha parlato il giornale Repubblica. Ecco un estratto: “sicuramente ci sarà un contatto con il Verona, impegnato nello spareggio salvezza con lo Spezia. Il presidente Aurelio De Laurentiis parlerà con la società scaligera per decidere il futuro di dell’attaccante.”

Giovanni Simeone sembra però avere le idee chiare, il suo volere è quello di restare a Napoli e vestire la maglia azzurra. Per lui quest’anno ci sono state emozioni importanti: lo scudetto e la prima rete in UEFA Champions League. In questi giorni conosceremo il futuro dell’attaccante argentino, non ci resta che aspettare l’accordo tra le due società in questione.