Natalia Paragoni, scelto il nome della bambina: tutte le domande dei follower

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono in attesa della loro prima figlia che con ogni probabilità arriverà ad agosto. Nelle scorse ore, l’influencer ha risposto ad alcune domande dei follower in merito alla gravidanza, al nome scelto e ai peli cresciuti in modo esponenziale sulla sua pancia.

Nome scelto ma…

Natalia ha rivelato di aver scelto assieme al suo compagno il nome della bambina. Tuttavia, entrambi preferiscono non rivelarlo poiché sorge sempre qualche dubbio o qualche nuovo nome: “Diciamo che il nome è scelto, però non si sa mai che cambi idea. In teoria l’abbiamo scelto, già da un po’. Ma ogni tanto Andrea se ne esce con un altro nome. Quindi non vorrei mai dirlo e poi alla fine non è quello. Quindi aspetteremo la nascita a dirlo“.

Non solo, qualche fan ha chiesto la data del parto e Natalia ha risposto di non esserne molto sicura ma di avere comunque un termine: “Parlandone qua con le ragazze ho capito che il 4 agosto è il termine. Poi c’è la settimana ostetrica, di cui però il mio ginecologo non mi ha mai parlato. È più una cosa che ho sentito qua, non l’avevo mai sentita”.

Nel frattempo, infatti, la giovane sta trascorrendo le vacanze in Puglia mentre nel mese di luglio resterà a Milano vicino alla famiglia per poi partorire. A seguito del parto, Natalia andrà in montagna con tutta la famiglia, bimba compresa.

Peli sulla pancia: non è una rarità

Qualche follower è voluto tornare sul discorso peli in gravidanza chiedendole se si facesse la ceretta. Su questo, la Paragoni è stata categorica: “Questa domanda non riesco a concepirla. Ognuno è libero di fare quello che vuole, non vedo la necessità di farli. I miei peli ci sono sempre stati. Ci sono di più perché con il progesterone e tutta una serie di fattori ormonali sono aumentati. Però non mi vergogno di questo e sinceramente pensare di fare ceretta o lametta sulla pancia non mi passa per il cervello proprio. Ho paura e mi farebbe anche un po’ senso. Io mi faccio sempre la ceretta sul resto del corpo. La pelle sulla pancia è tiratissima e non ho voglia di stressarla ancora di più, ma non penso ci sia nulla di male”.

La gelosia per Andrea Zelletta

In molti probabilmente ricorderanno la famosa sfuriata di Natalia nei confronti di Andrea Zelletta durante uno scherzo de Le Iene. Qualche follower è tornato sull’argomento chiedendole se fosse molto gelosa di Andrea a causa del suo lavoro da deejay: “No, non sono per niente gelosa del lavoro che fa, perché sennò a quest’ora ci eravamo già lasciati. Io ho molto fiducia, abbiamo molta fiducia l’una dell’altro e Andrea non mi ha mai dato modo di essere gelosa. Quindi sono molto tranquilla. Rispetto ad altri suoi colleghi, è molto bravo“. Una frecciatina molto velata quella di Natalia, la quale è perfettamente consapevole dell’ambiente lavorativo del suo compagno.