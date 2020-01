Il Mattino: “Napoli, primo colpo in arrivo: giovedì le visite mediche”

Il calciomercato, con il mese di gennaio, è entrato nel vivo. Il Napoli è sicuramente la squadra che necessita di qualche ritocco, con il mister Gennaro Gattuso che ha richiesto di intervenire per acquistare un calciatore a centrocampo e rinforzare il settore centrale della squadra. Il nuovo allenatore, infatti, ha spesso evidenziato la mancanza di equilibrio.

Secondo le ultime indiscrezioni, la SSC Napoli avrebbe ormai chiuso il primo acquisto per il mercato di gennaio: Stanislav Lobotka. L’edizione odierna de Il Mattino, infatti, evidenzia come l’accordo tra le due società sia ormai ad un passo e la trattativa sia ormai in via di definizione.

Il Celta Vigo, infatti, pretende 22 milioni di euro per concludere la trattativa. Aurelio De Laurentiis, però, è fermo su 20 milioni. Nelle ultime ore, però, ci sarebbe stata un’apertura del numero uno azzurro così da regalare a mister Gattuso il suo primo rinforzo.

Il presidente partenopeo, infatti, è pronto ad inserire alcuni bonus che permetterebbero di raggiungere la cifra richiesta. Col calciatore, invece, l’accordo sarebbe stato già raggiunto sulla base di 1.8 milioni a stagione per i prossimi quattro anni e mezzo. La cifra, però, è destinata a salire con il passare degli anni.

L’edizione de Il Mattino rivela che giovedì il calciatore è atteso in Italia per le classiche visite mediche e per firmare il contratto nella sede FilmAuro del presidente Aurelio De Laurentiis. Il calciatore potrebbe essere, quindi, già in panchina nella trasferta contro la Lazio di sabato 11 Gennaio.