Il Napoli cederà molti dei suoi senatori e punta Belotti-Boga

Durante l’ultima puntata della trasmissione Il Processo, in onda ogni lunedì sull’emittente 7 Gold, il noto giornalista Fabio Santini è intervenuto parlando della situazione del mercato del Napoli e si è espresso sia delle entrate che delle uscite.

Ecco alcune delle sue parole: “Nel Napoli del futuro non troveranno spazio i seguenti calciatori: Allan, Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam e Hirving Lozano. Per quello che concerne gli affari in entrata, piacciono Boga e Belotti, calciatori rispettivamente di Sassuolo e Torino”.

Allan ha avuto tanti problemi in questa stagione e dopo la lite con Edoardo De Laurentiis è uno dei sicuri partenti; Koulibaly è ormai il lontano cugino dell’invalicabile centrale della scorsa stagione; Ghoulam è ormai scomparso da due anni causa problemi muscolari e infine Lozano non è stato in grado di imporsi in questa rosa.

Tra gli affari in entrata, dunque, il Napoli è molto vigile su Belotti del Torino (che potrebbe acquistare girando Petagna ai granata), ma soprattutto su Jeremie Boga del Sassuolo. L'esterno sarebbe il sostituto ideale di Callejón che andrà via a fine contratto.