Il Napoli ci prova per Zaniolo

Il Napoli in questo periodo di sosta per i mondiali sembra guardarsi intorno riflettendo sul futuro. I colpi del direttore sportivo Giuntoli sono tutti in prospettiva pensando al prossimo anno. La Rosa del Napoli è attualmente completa e l’unico cambiamento potrebbe riguardare Diego Demme, il tedesco potrebbe andare via e potrebbe arrivare un giovane centrocampista.

Ma in questi giorni sembra spuntare una nuova clamorosa ipotesi, una pista che porterebbe Nicolò Zaniolo al Napoli. A riferire la notizia è “La Gazzetta dello Sport” che ci spiega come la rosa allenata da Luciano Spalletti potrebbe, l’anno prossimo, avere il giovane talento italiano tra i componenti. Il jolly offensivo della Roma era valutato qualche mese fa circa 50 milioni di euro.

Le cose però sembrano essere cambiate, Zaniolo non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe andare via ad un prezzo inferiore a quello riferito qualche mese fa. Cristiano Giuntoli fiuta il colpo. Secondo la Gazzetta il club partenopeo avrebbe contattato l’agente del giocatore giallorosso, Claudio Vigorelli, che ha riferito l’interesse azzurro alla famiglia di Zaniolo.

L’idea di un possibile trasferimento in Campania non è dispiaciuta affatto e potrebbero aprirsi scenari davvero interessanti. Ecco cosa scritto ” La Gazzetta dello Sport” a riguardo: “Non è solo una questione di soldi ma di crescita. Il Napoli da parte sua, sa che deve cercare di mantenere il gap di vantaggio accumulato al momento sulle concorrenti e guardare ad altri talenti per il futuro diventa fondamentale. Sopratutto quando in estate diventerà probabile la partenza di Hirving Lozano, in scadenza anche lui nel 2024 e poco propenso ad un ridimensionamento dell’ingaggio (4,5 milioni netti).

Zaniolo stima molto Spalletti e la soluzione Napoli potrebbe interessargli. Tutto questo discorso però sembra essere rimandato a Giugno quando le due squadre prepareranno le rose per la stagione successiva. Chissà se Nicolò Zaniolo vestirà la maglia partenopea.