Il Napoli ha deciso di rinnovare il contratto di Juan Jesus fino al 2023

Il Napoli ha preso una decisione sul futuro di un altro dei suoi calciatori: si tratta del difensore Juan Jesus. Il brasiliano era arrivato la scorsa estate direttamente dalla Roma per rinforzare il reparto arretrato della squadra azzurra. Dopo le convincenti prestazioni, l’ex Inter si legherà quindi ancora al Napoli per un altro anno.

La scorsa estate, in via precauzionale, la dirigenza partenopea aveva fatto firmare al calciatore originario di Belo Horizonte un contratto di un solo anno per cercare di capire se le sue prestazioni ma soprattutto la sua tenuta fisica potessero dare sufficienti garanzie per farlo continuare ancora per più tempo: queste garanzie sono infatti arrivate.

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli dopo aver deciso di esercitare l’opzione di riscatto dal Fulham per acquistare a titolo definitivo Zambo Anguissa, ha preso anche la decisione di rinnovare il contratto di Juan Jesus: il brasiliano metterà la firma sul suo nuovo contratto che lo porterà a stare a Castelvolturno fino a giugno 2023.

In questa stagione Juan Jesus ha accumulato ben 17 presenze in Serie A visti i molti infortuni del Napoli ed è sceso in campo per sei volte in Europa League: uno score da perfetta riserva che ha consentito a Luciano Spalletti di poter stare sufficientemente tranquillo nello schierarlo in campo.

In questo finale di stagione sta ovviamente trovando meno spazio per via della consolidata forma della coppia titolare Koulibaly-Rrahmani che stanno cercando di blindare la difesa della squadra di Luciano Spalletti per lottare fino all’ultimo con Milan, Inter e Juventus alla conquista dello scudetto.