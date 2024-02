Il Napoli torna a vincere: ADL entusiasta, Kvara e Osimhen trascinatori della squadra

Il Napoli torna finalmente a vincere lasciando a bocca aperta tutti i tifosi dopo il match al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Le reti firmate Rrahmani, Osimhen e Kvaratskhelia sono valse tre punti e tanto entusiasmo per la squadra.

La rosa messa in campo da mister Calzona, nonostante lo svantaggio iniziale, si è resa autrice di una bella prova dimostrando di poter essere ancora pericolosa in qualsiasi momento della partita.

I veri protagonisti del recupero della 21esima giornata di campionato sono stati Osimhen e Kvaratskhelia che hanno saputo trascinare la squadra con entusiasmo e voglia di vincere in vista del big match contro la Juventus al Maradona.

Non solo i due attaccanti, perché a fare molto bene in campo sono stati anche Lobotka, Anguissa e Rrahmani. In particolare non è passato inosservato l’abbraccio del calciatore africano e del centrale kosovaro che la SSC Napoli ha voluto condividere sui propri canali ufficiali.

Un’importante dimostrazione, quindi, quella messa in scena da mister Calzona e dai suoi ragazzi per il presidente Aurelio De Laurentiis che si è detto soddisfatto sia per il risultato che per le prestazioni dei giocatori che sono tornati a fare la differenza dopo mesi difficili.