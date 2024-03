Il guaio muscolare non è ancora del tutto alle spalle, ma c’è ottimismo nell’aria per la presenza di Johan Vasquez lunedì sera a San Siro contro l’Inter. Uscito all’inizio della ripresa dalla sfida di sabato scorso contro l’Udinese, il difensore del Genoa ha dovuto affrontare un affaticamento al quadricipite laterale della gamba destra, ma ha sfruttato questi giorni per recuperare al meglio.

Sostituito da Alessandro Vogliacco nella precedente partita, Vasquez ha lavorato con i compagni, seppur a ritmi più blandi, sotto lo sguardo attento dello staff medico e sanitario dei rossoblù. Il suo possibile rientro in campo è un segnale di speranza per la squadra di Gilardino, che potrebbe contare nuovamente sul suo contributo prezioso.

Il report dell’allenamento genoano rivela una preparazione intensa in vista del prossimo impegno. Doppia seduta, shooting video e attenzione al regime alimentare evidenziano il focus del Grifo sull’importanza della partita contro l’Inter. La presenza di Vasquez, che si è allenato con i compagni e ha ricevuto il sostegno del ct messicano, è un ulteriore motivo di fiducia per il gruppo.

Il giovane centrale sembra recuperare in tempo per affrontare la capolista, un sollievo per Gilardino che ha riconosciuto l’importanza del giocatore nel corso della stagione. La sua presenza andrà a completare una linea difensiva ormai consolidata, composta da Bani e De Winter.

L’appuntamento è fissato per lunedì 4 marzo, alle ore 20.45, allo Stadio San Siro. Inter e Genoa si sfideranno in una partita che potrebbe riservare emozioni e sorprese, con Vasquez che potrebbe rispondere “Presente!” al richiamo del campo.