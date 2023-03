Il Real Madrid si è offerto di ingaggiare Dusan Vlahovic

A caccia di un nuovo attaccante per la prossima stagione, il Real Madrid ha ricevuto un’offerta di alto livello. L’attaccante serbo Dusan Vlahovic, attualmente alla Juventus, è stato avvicinato dal Real Madrid

Torniamo all’attaccante del Real Madrid. Mentre Karim Benzema sta attraversando un momento difficile davanti alla porta e non ha ancora recuperato l’eccellente forma mostrata nella scorsa stagione, ci sono diverse voci che indicano la necessità di portare un nuovo giocatore che possa diventare un’alternativa per l’attacco.

Mariano Díaz farà le valigie in coincidenza con la fine della stagione, dopo un periodo di stallo dopo il suo ritorno dal Lione, e Álvaro non è ancora così affermato nella Primera División da essere l’unica alternativa per una stagione intera. Per questo motivo, stanno emergendo diversi nomi come opzioni per rafforzare la squadra.

Il Real Madrid ci pensa

Un giocatore che è stato preso di mira con notevole insistenza è Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus che attualmente ha 23 anni e che in questa stagione ha accumulato 10 gol e 4 assist in 24 presenze per la Juventus. Secondo quanto riportato da Eduardo Inda su El Chiringuito, il giocatore è stato offerto ai Los Blancos… anche se il club non ha ancora risposto.

Acquistato per 80 milioni di euro dalla Fiorentina nel gennaio 2022, la situazione della Vecchia Signora potrebbe facilitare la sua partenza a fine stagione. In caso di mancata qualificazione alle competizioni europee, i torinesi dovrebbero effettuare una serie di cessioni che consentirebbero di riequilibrare la situazione finanziaria. Mancano ancora mesi alla fine della stagione, quindi non c’è dubbio che ci saranno sempre più notizie su chi sarà il nuovo acquisto dell’attacco bianconero.