Il Rosario Central aspetta Di Maria

L’allenatore del Rosario Central chiama Angel Di Maria, che per il momento non sembra intenzionato a muoversi dalla Juventus

Nuovi intrighi di mercato per la Juventus e Angel Di Maria. Dall’argentina arriva la notizia che il giocatore sarebbe in continuo contatto con la sua prima squadra: il Rosario Central. Stando alle ultime voci il calciatore potrebbe presto lasciare la Juventus, con il mercato di gennaio che non sarà il palcoscenico per questo trasferimento.

La Juventus vuole contare ancora su di lui e sembra voler provare anche a rinnovargli il contratto. Intanto, dall’Argentina continuano le voci che vorrebbero il calciatore di ritorno in patria.

Il Rosario Central chiama

Ecco cosa ha detto l’allenatore della squadra argentina: “Siamo in contatto con Di Maria.Se verrà, dovremo fargli trovare una squadra competitiva. Prima o poi tornerà, sono sicuro. Siamo molto contenti per il suo Mondiale. Il dialogo continua. Sappiamo che dobbiamo costruire una buona struttura di squadra perché possa venire a chiudere la sua carriera al Central. Se lo merita per tutto quello che ha fatto. Dobbiamo provarci Nel calcio argentino accadono spesso queste cose. Con tutti i giovani che il Central rivela e poi vende, bisogna essere bravi a riportarlo qui. Si può fare”.

Miguel Angel Russo, dunque, ha le idee chiare. C’è la volontà di riportare Angel Di Maria a casa il prima possibile. Gli argentini hanno intenzione di offrire un progetto a lungo termine al calciatore, tanto da provare a costruire una rosa competitiva per il suo ritorno, sperato per l’estate.