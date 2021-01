Il Sassuolo non cede Scamacca in prestito, la Juve torna su Giroud

Sono ore calde in casa Juventus in chiave mercato. I bianconeri sono alla ricerca di una punta da inserire nel reparto avanzato di Andrea Pirlo, ma le trattative in ballo sono tutt’altro che semplici.

Il direttore sportivo Paratici sta lavorando con insistenza su Gianluca Scamacca, attaccante in prestito al Genoa ma di proprietà del Sassuolo. I rapporti tra gli emiliani e la Juve sono da sempre ottimali, ma al momento l’accordo è distante.

Il Sassuolo è disposto a trattare la cessione del giocatore, ma ha fatto sapere che non accetterà nuovi prestiti. Per arrivare al centravanti la Juve dovrà proporre l’obbligo di riscatto o l’acquisto a titolo definitivo.

I bianconeri non sono pienamente convinti, soprattutto considerando la richiesta dei neroverdi da circa 20 milioni di euro. Per questo motivo Paratici sta prendendo nuovamente in considerazione la pista Giroud, il profilo di attaccante preferito da Andrea Pirlo.

Il francese nell’ultimo periodo sta trovando continuità con il Chelsea, ma resta in scadenza di contratto nel prossimo giugno e in caso di offerte soddisfacenti la Juve può portarlo a casa. Giroud dal canto suo vedrebbe di buon occhio il trasferimento a Torino, ma prima di parlare con il giocatore i bianconeri dovranno convincere i Blues a lasciarlo partire.