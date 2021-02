Il trapper romano Wok ricoverato in gravi condizioni: è in coma farmacologico

Spiacevole notizia quella diffusa e confermata nelle ultime ore: Wok, celebre trapper romano, è attualmente ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Si parla addirittura di coma farmacologico. Al momento non si conoscono i dettagli della vicenda, né tantomeno le cause che hanno portato il giovane ragazzo ad essere ricoverato d’urgenza.

Per chi non lo conoscesse, Wok è un componente del duo trap Wok e Ski. Classe 1999, il giovane cantante era da poco emerso nella scena musicale italiano. L’ultimo suo singolo ‘Ninna Nanna’, che vede anche la collaborazione di Ketama, ha avuto oltre 30mila visualizzazioni su Youtube.

Nel solo 2020 il duo Wok e Sik vanta il rilascio di ben tre album, l’ultimo dei quali prodotto dal famosissimo Sick Luke. Probabilmente proprio a quest’ultima opera, intitolata ‘Ma Fareshi’, si deve l’inizio della popolarità dei due giovani trapper sulla scena musicale italiana.

A confermare la notizia nelle ultime ore ci ha pensato lo stesso Ski, che nel corso di una diretta Instagram ha ‘liquidato’ così il discorso in merito alle condizioni di salute del proprio compagno: “Adesso non sto qui a spiegarvi i cazzi di Wok. Poi se se la sentirà ne parlerà lui”.

Al momento dunque appare molto difficile saperne di più. Delle condizioni di Wok si sa poco o nulla. Tutti i fan sperano di risentire al più presto ed in splendida forma il proprio beniamino, il quale probabilmente spiegherà meglio la vicenda.