Ilary Blasi, lo sfogo: “Lui nel mio letto”

La causa di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti rischia di diventare un duello italo- tedesco

Esattamente come a Dortmund nel 2006, il duello di Francesco Totti rischia di diventare italo-tedesco. Una sfida che allora era tra la sua Italia, poi campione del mondo, e la Germania di cui è nativo il nuovo compagno della sua ormai ex moglie.

La partita, però, non si gioca sul terreno da calcio ma in tribunale. Stiamo parlando di quella che è la causa per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il capitano giallorosso sarebbe fuori di sé per via proprio del nuovo compagno della Blasi, visto che Bastian dorme nella villa che tempo fa era di proprietà di Totti. Qualcosa che l’uomo no concepisce e sarebbe furioso tanto da aver detto “Bastian non dorma nel mio letto!”, arrabbiato.

Altri motivi di irritazione

Quando, infatti, l’ex capitano giallorosso non è nella sua nuova casa, si occupa dei figli nell’appartamento di 1400 mq. L’altro motivo dell’irritazione, secondo Repubblica, sarebbero le recenti foto comparse sui social in cui Bastian, Ilary e sua figlia camminare per mano.

La goccia che potrebbe far traboccare il vaso e che potrebbe portare allo scontro totale. Il legale di Francesco ha intanto depositato un’arringa difensiva da 120 pagine. Si prospetta una battaglia ardua per l’ex capitano, ma anche per la sua ex consorte. Tutto potrebbe ritrovarsi presto a diventare molto più caotico di prima, con la guerra in tribunale a diventare più travagliata del previsto con le prossime settimane che saranno decisive.