Uomini e Donne, Eugenio Colombo: nuovo flirt in corso con un ex gieffina?

Dopo la rottura con Francesca Del Taglia, Eugenio Colombo, ex volto di Uomini e Donne, è spesso nel mirino della cronaca rosa. Stando agli ultimi suoi movimenti social, l’ex tronista potrebbe avere una nuova fiamma.

NUOVO FLIRT IN CORSO – Dopo un video divenuto virale, in cui si vedeva il dj in atteggiamenti intimi con Guendalina Canessa. Da quanto emerso recentemente, però, tra l’ex volto di UeD e l’ex gieffina si sarebbe trattata di una breve parentesi romantica.

Dal canto suo, Colombo non ha mai commentato i rumors tra lui e l’ex di Daniele Interrante. A intervenire è stata Greta Rossetti, la modella che proprio in quel periodo stata frequentando Eugenio. Da alcune IG Stories, però, sembrerebbe che nella vita dell’uomo sarebbe presente un’altra donna.

Nelle ultime ore, infatti, l’ex tronista ha condiviso la stessa storia di un volto noto del GF. Si tratta di Erica Piamonte, ex concorrente per niente sconosciuta nel mondo del gossip. In passato, infatti, la ragazza è stata legata a Gianmarco Onestini, Gaetano Arena e Taylor Mega.

Attualmente Eugenio e l’ex gieffina non si sono mostrati insieme sui social. Le due IG Stories, condivise anche da Deianira Marzano, fanno intendere che i due fossero a cena insieme. Cosa c’è tra i due, semplice amicizia oppure nuova frequentazione per l’ex tronista di Uomini e Donne?