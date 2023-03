Ilary Blasi, l’omaggio a chi le ha rivelato il tradimento di Totti

Ilary Blasi ha pubblicato alcune foto sul proprio profilo Instagram in cui è al concerto dei Maneskin insieme a Bastian, il suo nuovo ragazzo

Notte di festa per Ilary Blasi e il suo nuovo ragazzo, Bastian, che erano presenti ieri sera al concerto dei Maneskin al Palazzo dello sport di Roma. Entrambi si sono scatenati con le canzoni del gruppo musicale italiano e la serata è stata documentata sui profili social di entrambi. All’ordine della serata tanta felicità, con la showgirl che ha scelto di vestirsi con uno stile casual e rock.

Una serata condivisa con Luca Tommasini, con cui Ilary ha lavorato nel programma “Star in the star” che è andato in onda nel 2021 sulle reti Mediaset. Una serata, però, dove non sono mancate le polemiche visto che si dice che la Blasi abbia voluto dedicare un momento a chi le ha svelato il tradimento di suo marito.

La scena

Dopo aver postato vari video con i Maneskin, la conduttrice ha voluto repostare la storia di Bastian in cui le indica colui che ha rivelato la storia di infedeltà di suo marito. In secondo piano, infatti, c’è Roberto D’Agostino di Dagospia che è stato il primo a rivelare al grande pubblico il tradimento dell’ex capitano della Roma.

Intanto, Totti starebbe cercando un nuovo appartamento perché non si trova a suo agio nella nuova abitazione a Roma Nord. L’ex capitano giallorosso, infatti, ora abiterebbe in un noto quartiere laziale e non sarebbe tanto piacevole per lui la permanenza lì. Tanto che vorrebbe tornare vicino alla sua ex famiglia.