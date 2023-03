Milik, possibile ritorno in Francia. Il Napoli spettatore interessato

Secondo quanto riportato da Tuttosport il riscatto di Arkadiusz Milik alla Juventus sarebbe a rischio. I bianconeri starebbero valutando se tenerlo o meno, con il Napoli spettatore interessato

Arkadiusz Milik e i suoi numeri sono indiscutibili, visto che in questa stagione tanto bene sta facendo con la maglia della Juventus. I bianconeri, però, starebbero riflettendo sul trattenere o meno il calciatore polacco. L’ex Napoli è di proprietà del Marsiglia e per riscattarlo serviranno circa 7 milioni di euro.

Napoli resta, però, la città e la squadra più interessata all’esito della vicenda. Infatti, nel caso in cui il giocatore venisse ceduto alla Juventus i partenopei avrebbero il 20 % sulla futura rivendita. Il calciatore polacco vorrebbe la permanenza, ma ci sono valutazioni in corso in casa bianconera. Se dovesse rimanere uno tra Vlahovic e Kean, con il possibile arrivo di Morata, Milik sarebbe inevitabilmente fuori.

Milik inizia a rivedere il campo

Intanto, il calciatore polacco potrebbe presto tornare a calcare i campi da calcio. Il giocatore, infatti, si sperava tornasse contro l’Inter ma invece è ancora alle prese con l’infortunio. Il calciatore, però, spinge per tornare e su Instagram continua a condividere messaggi ottimistici.

Intanto il suo agente qualche giorno fa ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni: “Ha sempre voluto andare alla Juve. Quando è finita con il Napoli non ci sono state le condizioni per trovare un accordo tra i due club. Un altro problema del calcio italiano è il troppo astio tra le grandi società: penso a Jorginho che è passato dal Chelsea all’Arsenal. Arek ora spera di restare. La Juve ha altri problemi in questo momento. Ci sono i presupposti, vedremo più avanti”. Il Napoli spera, il giocatore pure.