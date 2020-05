Ilary Blasi nel mirino delle critiche: ”troppi ritocchini”

Ilary Blasi, showgirl italiana e moglie di Francesco Totti, è stata nuovamente criticata. Questa volta il motivo è proprio il suo aspetto fisico. Si, perchè molti hanno notato come la giovane donna sia cambiata nel corso degli anni e qualcuno l’ha addirittura insultata per questo!

ILARY BLASI: LA FOTO DEL PRIMA E DOPO – E’ stata pubblicata una foto che mostra la showgirl prima e dopo la sua carriera in tv. Nella foto di anni si mostra una bellissima ragazza fresca e acqua e sapone. Nella foto del dopo invece, resa comunque una bellissima donna, ma si nota il cambiamento. Colpa di qualche ritocchino di troppo? CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DEL PRIMA E DOPO DI ILARY BLASI.

ILARY BLASI: GLI HATERS L’ATTACCANO – Come vi abbiamo precedentemente accennato gli haters della Blasi non hanno potuto non attaccarla. L’hanno accusata di aver fatto troppi ritocchini al viso e di aver anche esagerato!

‘Ti sei proprio rovinata, troppa plastica’ ha dichiarato qualcuno, altri invece: ‘sei più bella acqua e sapone Ilary’, ‘Quanto era bella una volta, somigliava ad Ornella Muti! Peccato si sia rovinata così giovane, non ne aveva affatto bisogno’. Non sono mancati commenti più pesanti anche con gravi insulti.

ILARY BLASI IGNORA GLI HATERS – La bella showgirl, nel frattempo, ha scelto di ignorare i suoi haters e non di non rispondere. Chissà forse nei prossimi giorni potrebbe arrivare una sua risposta via social, non è da escludere e non ci resta che attendere per scoprirlo.

Ilary Blasi che ha fatto sicuramente tanta carriera sin da quando era giovane è passata dall’essere una semplice letterina a condurre dei veri e propri programmi in tv. Oggi è una mamma e una moglie più felice che mai. Ma voi cosa pensate del suo aspetto? Credete davvero che abbia esagerato con i ritocchini di chirurgia plastica?