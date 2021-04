Instagram, Fedez di nuovo al centro della polemica: ecco cos’è successo

Polemica per Fedez, il quale è stato accusato dalla pagina Instagram Very Inutil People di essere ipocrita a causa di alcune canzoni passate

In queste ultime ore, il rapper Fedez è finito nuovamente al centro di una polemica sollevata dal blog di gossip Very Inutil People. Nello specifico, il marito dell’influencer Chiara Ferragni è stato accusato di aver fatto carriera con alcune canzoni dispregiative nei confronti del mondo LGBT. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

FEDEZ LANCIA UNA NUOVA LINEA DI SMALTI – Era già nell’aria la notizia riguardante il nuovo progetto del rapper. Stiamo parlando di una nuova linea di smalti NooN by Fedez, in collaborazione con Layla Cosmetics. Parte del ricavato, inoltre, andrà all’associazione Pangea Onlus che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro figli sul territorio nazionale. Il blog Very Inutil People, tramite il suo profilo Instagram, ha ripreso il video pubblicato dal rapper per lanciare il suo nuovo progetto accostandolo ad una canzone di qualche anno fa.

Nello specifico, il blog ha tenuto a sottolineare l’incoerenza di Fedez nell’aver lanciato una linea di smalti, ma di aver fatto successo con una canzone denigratoria nei confronti di chi li indossa, il tutto a sfondo dispregiativo per il mondo LGBT. Chiaramente il post era ironico, forse non troppo, ma i follower (o almeno la maggior parte) hanno criticato aspramente Very Inutil People.

“Dopo dieci anni si cresce e si matura. Sarebbe stato peggio il contrario” scrive una follower. “Ne ha parlato lui stesso di quella canzone e di come si vergognasse. Aveva 20 anni, a 20 anni si dicono tante cazzate. Per fortuna ha cambiato parere e lo dimostra giorno per giorno impegnandosi a sostenere la comunità LGBTQ. Non sono una loro “bimba” ma se tutti i personaggi famosi si impegnassero ad aiutare gli altri come lo fanno loro, il mondo sarebbe sicuramente un posto migliore. Hai toppato alla grande, fattelo dire” scrive un’altra follower.

Insomma, la maggior parte dei commenti sono a favore di Fedez ma non sono mancati, invece, gli applausi di coloro che si allineano al pensiero del blog. Come se non bastasse, le tante segnalazioni hanno fatto rimuovere il post dalla pagina. Sono tanti, inoltre, i follower che hanno comunicato con VIP in privato. “Anche un cieco vedrebbe che Fedez monetizza ancora con canzoni largamente considerate omofobe e sessiste. Canzoni anche recenti poi” continua la pagina Instagram.

Inoltre, Very Inutil People ci ha tenuto particolarmente a ricordare quando Giulia De Lellis affermò di non amare particolarmente le donne curvy, suscitando poi una grandissima polemica. “Per Fedez, che tutt’ora guadagna con quelle canzoni, non si può fare un meme. Non si può nemmeno evidenziare un fatto: che un neo paladino LGBT abbia raggiunto il successo o guadagni con canzoni omofobe” commenta Vip. Da che parte state?