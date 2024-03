Inter, ansia per Frattesi: le ultime sulle sue condizioni

Durante il pre riscaldamento della partita tra Inter e Genoa Davide Frattesi sembrerebbe essersi nuovamente fermato. Le condizioni del centrocampista nerazzurro preoccupano, anche se per ora non si sa troppo

Le condizioni di Davide Frattesi continuano a preoccupare l’Inter. Il giocatore è reduce da un infortunio muscolare datato per il 14 febbraio, ma sembra essersi nuovamente accomodato tra gli infortunati. Il centrocampista ex Sassuolo nel pre partita della sfida contro il Genoa, poi vinta per 2-1 dai suoi, ha fatto una smorfia di dolore che non lasciava presagire nulla di buono.

Difatti, l’Inter rischia di perdere il giovane centrocampista per ancora un po’ di tempo dopo che ha già saltato 4 partite totali in stagione. Non un ruotino di marcia orribile, ma la preoccupazione in casa nerazzurra continua comunque ad esserci.

Inzaghi ne parla

“Non si sentiva completamente libero di giocare, è stato molto intelligente e ha dimostrato maturità. Ieri aveva dato buone sensazioni, ma come ha cominciato a scaldarsi ha preferito non rischiare. Cercheremo di portarlo a Bologna tra quattro giorni”. Queste le parole di Simone Inzaghi, che sembra ammorbidire la tensione dietro il possibile infortunio del giocatore.

Un infortunio muscolare rischia di frenare, nuovamente, la stagione del giocatore che è proiettato verso l’Europeo con la nazionale. Anche Spalletti, difatti, lo vorrebbe con sé: “Sì, ma lo avrò più fresco agli Europei. Lui è uno che riempie sempre bene la scatola della partita”. Un giocatore che, dunque, ha gli occhi di mezza Italia addosso. I nerazzurri lo vogliono al meglio, così come anche la nazionale italiana.