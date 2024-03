Da Capitan Futuro a Mr Futuro: De Rossi può rimanere

I risultati di Daniele De Rossi con la Roma potrebbero garantirgli la permanenza nella capitale, sponda giallorossa. Il tecnico potrebbe restare in panchina anche nella prossima stagione

Daniele De Rossi è tornato a Roma e dal suo ritorno sta facendo faville. Aver preso il posto di José Mourinho sulla panchina giallorossa può dirsi essere stata una scelta vincente, considerando gli ottimi risultati dell’ex centrocampista in questa seconda parte di stagione.

La Roma può ambire nuovamente ad un posto nell’Europa che conta ed è grazie anche al suo contributo e alla sua leadership, che stanno facendo ponderare ai Friedkin di rinnovargli il contratto e farne l’allenatore del futuro.

Una scelta vincente

L’impronta e la rivalsa di Daniele De Rossi li si vedono anche nel numero di punti acquisiti in questa stagione. Con la Spal il ruotino di marcia recitava un 0.88 di punti a partita molto infelice, ma con la Roma la musica sembra essere cambiata. In metà delle partite giocate rispetto alla scorsa stagione, infatti, Daniele De Rossi è riuscito a raggiungere una media di 2.44 punti a partita considerando tutte le competizioni.

Entusiasmo che si è visto anche dopo la vittoria con il Torino: Sicuramente non mi dispiacciono queste vittorie, non è facile vincere contro nessuno in Serie A. Bisogna continuare a correre, siamo ancora indietro in classifica. Ma se posso dire, la cosa che più mi piace è l’atmosfera che vivo dentro lo spogliatoio, che vivo dentro Trigoria, la simbiosi che c’è tra di noi, la squadra, il mio staff, con Lina, i miei dirigenti, con Dan e Ryan, tutti e due, mi sento come se fossi qui da tantissimi anni”.