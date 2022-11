Inter, dall’Inghilterra indiscrezioni per un terzino del Fulham

Continua la ricerca di un esterno sinistro per l’Inter. A gennaio si cercherà in tutti i modi di piazzare Gosens, visto che non è mai entrato negli schemi di Inzaghi. A quel punto come unico interpete del ruolo rimarrà Federico Dimarco, ed ecco perchè in vista della ripresa di Campionato e Champions, con l’aggiunta della Coppa Italia servirà certamente un sostituto alla altezza.

I nomi che girano sono molti in questi giorni: Truffert, Parisi, Mazzocchi, David Raumm o Sosa. Le ultime indiscrezioni provenienti dall’oltre Manica, parlano di un altro nome, questa volta dalla Premier League. Stiamo parlando di Antonee Robinson, terzino sinistro americano in forza al Fulham. In questo momento sta giocando con la sua nazionale col Mondiale, dove ha giocato bene in entrambi i match contro il Galles e contro l’inghilterra.

A riferire tale notizia è Calciomercato.com, che scrive così: “L’Inter sarebbe sulle tracce di Antonee Robinson, esterno difensivo sinistro del Fulham e della nazionale degli Stati Uniti, impegnato in questi giorni ai Mondiali in Qatar. La notizia arriva dall’Inghilterra: gli uomini-mercato nerazzurri sono a caccia di un giocatore che occupi quella posizione in campo, in vista della possibile partenza di Robin Gosens, che ha ormai perso il ballottaggio con Federico Dimarco.”

“Classe ’97, Robinson potrebbe arrivare in Italia tre anni dopo aver visto sfumare in extremis il proprio trasferimento al Milan. Nel gennaio del 2020 infatti il suo passaggio in prestito dal Wigan ai rossoneri saltò dopo il riscontro di un problema cardiaco che costrinse Robinson a una breve interruzione dell’attività per sottoporsi ad un intervento chiurgico. Nel giugno successivo Robinson riottenne l’idoneità e tornò sui campi, venendo acquistato dal Fulham. “

Il 25enne ha molta esperienza in Inghilterra: 130 presenze in Championship (con 3 goal e 10 assist) e 41 presenze in Premier League. Un vero e proprio veterano nel campionato più competitivo del Mondo. Secondo il Sun, il Fulham valuta Robinson circa 25 milioni di euro. Il contratto del nazionale statunitense con i Cottagers scade il 30 giugno del 2024.