Inter e Juventus depredano il Sassuolo, ecco studiati i vari colpi

Il Sassuolo sta mettendo in mostra svariati profili, tanto da trovarsi gli occhi di molte squadre addosso tra cui Inter e Juventus

Carnevali e il suo Sassuolo sono riusciti negli ultimi anni a creare un sistema calcistico utile per valorizzare svariati giocatori. Se intorno al 2010 era l’Udinese a sfornare e valorizzare talenti, ora sono gli Emiliani a ritrovarsi a buttar fuori i calciatori del domani.

Ormai la squadra Neroverde è una vera e propria bottegia pregiata, con prezzi non propriamente da mercatino dell’usato. I calciatori neroverdi vengono comprati a poco e rivenduti a cifre esorbitanti e svariate squadre ora vogliono depredare la squadra.

Inter e Juventus all’assalto

Uno su tutti è Gianluca Scamacca, che è corteggiatissimo da Juventus e Torino. Il Sassuolo vorrebbe venderlo solo per l’Estate, chiedendo una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro. La Juventus potrebbe provarci cercando di abbassare le pretese neroverdi, mentre l’Inter sembra propensa ad inserire la carta Pinamonti per provare ad acquistare l’attaccante. Scamacca finirebbe per fare il vice Dzeko all’Inter, almeno per la prossima stagione. Alla Juventus invece potrebbe trovare subito la titolarità.

Altri profili contesi tra Juventus e Inter sono Raspadori e Frattesi, con quest’ultimo che sembrerebbe essere il sostituto perfetto per Vidal e Vecino. I bianconeri potrebbero prelevare il giocatore scuola Roma per rafforzare un reparto sterile e provare a preparare la squadra del futuro. Frattesi sta bruciando le tappe, divenendo uno dei migliori talenti nostrani. Lui preferirebbe tornare alla sua Roma, che lo corteggia da tempo, ma nel calcio non si sa mai.