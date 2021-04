Inter, ecco Yerry Mina: Marotta pensa all’ex Barcellona per la difesa nerazzurra

Anche se mancano mesi all’inizio della prossima stagione di Serie A, che potrebbe partire vedendo come vincitrice di quella di quest’anno proprio l’Inter, la dirigenza nerazzurra è già alla ricerca di quelli che saranno gli innesti per rinvigorire la rosa.

Antonio Conte ha espresso in particolare il desiderio di un rinforzo nel reparto difensivo, e sono già diverse le voci che vedrebbero un giocatore colombiano, ex Barcellona, già alle prese coi primi contatti con Marotta.

Stiamo parlando di Yerry Mina (26 anni), che proprio negli ultimi tempi starebbe cercando nuove sfide; o questa è almeno la sensazione che emerge dalle informazioni riportate sul The Sun.

Il noto quotidiano di fama internazionale, in particolare, assicura che il professionista abbia espresso al suo manager il desiderio di abbandonare la realtà dell’Everton alla fine della stagione per fare nuove esperienze e potersi approcciare ad altri campionati.

Iil tabloid ha inoltre spiegato che vedrebbe di buon occhio la Serie A, ma non c’è solo il team di Conte: anche la Fiorentina è interessata al colombiano. Al contempo la dirigenza dell’Everton vede l’operazione come un’ottima occasione per guadagnare e, successivamente, investire. Staremo dunque a vedere come si evolveranno le cose nel corso delle prossime settimane.