Inter, un altro club di Premier si aggiunge alla corsa per Dumfries

Denzel Dumfries è sicuramente una delle delusioni di questa stagione. L’olandese, tornato dopo un buon mondiale, aveva giocato una prima parte di stagione discreta, ma non eccezionale come la parte finale dello scorso anno. Si pensava che con la ripresa del campionato, ricominciasse a sfoderare quelle prestazioni devastanti che non avevano fatto rimpiangere Hakimi. Ma così non è stato.

L’ex Psv ha avuto un brusco calo di prestazioni, tanto è vero che Inzaghi gli sta preferendo Matteo Darmian. Come sottolinea Tuttosport Denzel Dumfries, da tempo il primo nome sulla lista dei partenti, e gli altri sacrificabili hanno subito un netto calo di prestazioni e quindi di valutazione. L’olandese è il caso più eclatante: dopo il Mondiale in Qatar vissuto da protagonista si parlava di possibili offerte dalla Premier League di 60 milioni, ma oggi la situazione è ben diversa.

Complici alcune panchine e delle prestazioni non all’altezza, il valore reale si aggira ora intorno ai 20-25. Una beffa per il club nerazzurro e per il giocatore stesso, che vede la possibilità di andare in una big inglese sfumarsi giorno dopo giorno. Ora l’interesse di alcune vecchie pretendenti, come Manchester United e soprattutto il Chelsea, sono andate scemendo.

Secondo Calciomercato.com l’interesse dall’oltre Manica non si è esaurito, poichè ci sarebbe un’altra squadra inglese sull’esterno olandese: si tratta dell’Aston Villa di Unai Emery.

Secondo quando raccolto da tuttomercatoweb il motivo dell’interessamento dell’Aston Villa è molto semplice: ad oggi il tecnico spagnolo nel ruolo ha il solo Matty Cash e con l’infortunio del polacco è costretto a schierare sulla destra Ashley Young, ex conoscenza interista e ormai 37enne.