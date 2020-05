Irina Shayk si mostra a 14 anni, il web la osanna: “Bellezza mozzafiato”- FOTO

Irina Shayk, incantevole modella e attrice russa, fa esplodere il web pubblicando una foto della sua adolescenza in Unione Sovietica. Uno scatto che la ritrae nel 2000 davanti ad una fontana con una mini maglietta e i classici pantaloni a zampa. Un’immagine che racconta i suoi quattordici anni, quando ancora erano lontane le luci della ribalta e la carriera nella moda appariva un sogno quasi irrealizzabile.

View this post on Instagram 14 A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Apr 15, 2020 at 7:26am PDT

Nello stesso anno perderà l’amato padre Valery e rimase accanto alla madre Olga e alla sorella Tatiana per i successivi anni. Appassionata di musica (sua madre è una insegnante di tale disciplina) studiò per buona parte della sua infanzia pianoforte. Frequenta per poco tempo il Collegio Economico di Čeljabinsk che lascia per entrare in una accademia per estetista frequentata già dalla sorella.

Bisognerà aspettare almeno il 2005 affinché la splendida russa possa presentarsi sulle passerelle mondiali e incantare milioni di persone con la sua straordinaria bellezza. Notata da una agenzia proprio in accademia, la meravigliosa Irina presterà il suo volto e il suo corpo ai più grandi marchi della moda internazionale. Dal 2007 fino al 2016 è la modella di punta della rivista Sport Illustrated e lavora anche per brand quali: Givenchy, Victoria’s Secret, Desigual e Morellato.

Nel 2014 debutta al cinema interpretando la moglie di Eracle, Megara, nel film “Hercules” con Dwayne “The Rock” Jhonson. L’anno successivo è protagonista del videoclip Yo Tambien di Romeo Santos, accanto a Marc Anthony (ex marito di Jennifer Lopez). Salita agli onori del gossip per la chiacchieratissima relazione con il calciatore Cristiano Ronaldo e l’attore Bradley Cooper, la top model ora è al fianco di Scott Eastwood, figlio del celebre Clint.

Oggi, a 34 anni, Irina è ancora una delle donne più desiderate dello showbiz. Affascinante e dallo sguardo magnetico ha deciso di mettere la sua fama al servizio della comunità della sua città natia, Yemanzhelinsk. Lei e sua sorella hanno costituito la findazione “Pomogi” (“Aiuto” in russo) che si prende cura dei bambini di famiglie in difficoltà economica. E’ allo steso tempo anche ambasciatrice di “Food for New York City” al fianco dei meno abbienti della città statunitense e madrina del rifugio per animali di New York denominato ASPCA.