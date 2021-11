Isco, problemi con Ancelotti. Juventus e Milan alla finestra

Problemi tra Isco e Ancelotti. La stampa iberica lancia l’indiscrezione, il giocatore spagnolo contro il Granada avrebbe giocato al posto di Modric perché scontento

Il nome di Isco orbita in ottica Italiana ormai da anni. Il giocatore è perennemente vittima delle voci di mercato, complice anche la sua posizione divenuta sempre più un’incognita al Real Madrid.

Secondo quanto riportato via Mundo Deportivo, il calciatore Spagnolo sarebbe subentrato a Modric dopo un diverbio con Carlo Ancelotti. Cambio forzato, perché il giocatore sarebbe andato a sedersi in panchina durante il riscaldamento dopo aver saputo che non avrebbe giocato.

Juventus e Milan alla finestra

Tutto ciò alimenta le voci di mercato e di certo il giocatore potrebbe non esser scontento di un’eventuale partenza. In questi anni il Real Madrid ha cambiato svariate volte la panchina, con Isco perennemente tra le seconde scelte. In tal senso, Milan e Juventus potrebbero vedere l’opportunità e affondare il colpo.

La Juventus sarebbe anche su Asensio, vedendo però in Isco più di un’opportunità di mercato. Perché allo stato attuale delle cose l’occasione è più che ghiotta. Allegri potrebbe rivitalizzare il giocatore.

Il Milan invece segue con attenzione il calciatore da svariate finestre di mercato, con Pioli che apprezzerebbe l’innesto con piacere potendo rimpolpare il centrocampo con un giocatore dalle indiscutibili qualità.

Di sicuro l’ex Malaga non se la passa bene a Madrid e con l’arrivo di Camavinga la concorrenza è aumentata. Il giocatore è ancora giovane e potrebbe scegliere di continuare la sua carriera altrove, per conquistare minuti anche in vista del Mondiale.