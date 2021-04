Isola Dei Famosi: Elettra Lamborghini fa un gaffe durante un video fuori onda

Tommaso Zorzi ha pubblicato sui social un video fuori onda realizzato alla fine dell’ultima puntata andata in onda dell’Isola Dei Famosi. In questo video è presente anche Elettra Lamborghini che ha fatto una gaffe davvero esilarante, facendo sorridere anche tutti.

Tutti e tre gli opinionisti stanno facendo faville tra il pubblico di canale 5 e per questo stanno regalando tanto tresh ai telespettatori. Nella puntata di ieri, 5 aprile, per esempio ci sono stati degli episodi particolari che al pubblico sono rimasti molto impressi.

ALCUNI EPISODI DELLA PUNATAT DI IERI – Ieri 5 aprile c’è stato innanzitutto un litigio tra Elisa Isoardi e Tommaso Zorzi. Lei ha infatti accusato il celebre opinionista di essere stato un finto buonista per vincere il Grande Fratello Vip, lui naturalmente ha negato di aver agito così. Il pubblico naturalmente si è schierato dalla parte di Zorzi.

Anche Ilary Blasi è intervenuta più volte per spronare i vari naufraghi. Il momento più divertente però è stato questo video pubblicato da Tommaso Zorzi durante un fuori onda. In tale occasione Elettra Lamborghini ha fatto molto ridere il pubblico di canale 5.

LA GAFFE DI ELETTRA LAMBORGHINI – Durante le riprese del video, Elettra non si è resa conto di essere stata ripresa e ha detto che stava per fare un ru**o. Dopo aver pronunciato questa frase, la ragazza non ha potuto fare a meno di ridere. Persino Tommaso Zorzi è rimasto stupito da tale affermazione e ha interrotto il video. Insomma gli opinionisti di questa edizione sono davvero simpatici e il pubblico li approva tutti ad uno ad uno. Per vedere la storia di Tommaso Zorzi clicca qui.