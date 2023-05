Isola dei Famosi, ex gieffina sbarcherà in Honduras: chi sarà?

Reduce dalla sua esperienza al GF Vip, dove è stata proprio lei a salire sul podio, Nikita Pelizon è pronta a sbarcare in Honduras. Come annunciato diversi giorni fa, l’ex gieffina farà una sorpresa a Helena Prestes, attuale concorrente all’Isola dei Famosi.

PRONTA A SBARCARE IN HONDURAS – Nonostante le due abbiano deciso di intraprendere due diverse avventure, Nikita non ha mai smesso di fare il tifo per la sua amica. La modella e la naufraga hanno preso parte alla nona edizione di Pechino Express, , formando la coppia Italia-Brasile, una delle più agguerrite e chiacchierate.

A distanza di diversi mesi da questa esperienza che hanno vissuto insieme, la Pelizon non ha mai smesso di mostrare il suo sostegno all’amica. A dimostrare ciò è la sorpresa che l’ex gieffina ha in serbo per la Prestes. Nikita, infatti, è pronta a volare fino in Honduras per mostrare la sua vicinanza.

Helena non sta passando un bel periodo in Honduras, essendosi ritrovata contro diversi naufraghi. Fin dal primo giorno la donna si è scontrata con quasi tutti i suoi compagni d’avventura, finendo per essere nominata ed essere messa al televoto. Proprio per questo, quindi, la produzione ha deciso di voler fare una sorpresa alla naufraga.

Per quanto riguarda l’arrivo di Nikita in Honduras è previsto per la prossima puntata dell’Isola dei Famosi, lunedì 22 maggio. Al momento, però, non è chiaro se la Pelizon sarà presente sull’isola solo per la sorpresa a Helena o se entrerà a far parte del cast dell’attuale edizione.