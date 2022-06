Isola dei Famosi, Soleil Sorge colpita da un naufrago: “A lui darei un bel 9”

Dopo pochi mesi dalla sua esperienza al GF Vip, Soleil Sorge ha deciso di tornare sull’Isola dei Famosi. Fin da subito l’ex gieffina ha dimostrato di essere pronta a questa nuova avventura, ma anche di essere rimasta colpita da un altro concorrente in particolare.

“A lui darei un bel 9” – Come già annunciato sul web da settimane, nel corso dell’ultima puntata del reality ci sono stati due ritorni. Vera Gemma e Soleil sono nuovamente sbarcate in Honduras, pronte a stravolgere gli equilibri che i concorrenti hanno creato nel corso di questi mesi.

Le due nuove naufraghe hanno subito affrontato delle prove, una in particolare è finita al centro delle polemiche e vede protagonista proprio la Sorge. Si tratta della prova dell’uomo vitruviano, dove a vincere è stata la ragazza contro Luca Daffrè.

Sempre nel corso della puntata, a Soleil e a Vera è stato chiesto di esprimere un parere sugli altri naufraghi. Senza peli sulla lingua l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso:

“Che dire, ha una bella personalità, sportivo forte. Dai a lui darei un bel 9, per dargli spazio per migliorare. A Vera piacciono più contorti e tormentati, a me no. Io ho chiuso con i casi umani e quindi Luca Daffrè per me va benissimo”.