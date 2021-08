Ivana Mrazova, il commento della Marzano ad una IG Story: “Probabilmente già era così da tempo”

Al popolo di Instagram non è di certo sfuggita la frase che Ivana Mrazova ha voluto scrivere su uno scatto condiviso nelle IG Stories. Una didascalia che, visto gli ultimi gossip dell’ex gieffina, ha fatto discutere e non poco. A dire la sua è stata anche Deianira Marzano, conosciuta per i tanti gossip sganciati proprio su Instagram.

“Probabilmente già era così da tempo” – Solo qualche settimana fa Ivana e Luca Onestini hanno annunciato ufficialmente la fine della loro storia d’amore. Già da tempo, però, si era iniziato a vociferare di una presunta crisi tra l’ex coppia. Nonostante le tante smentite dei due ragazzi, alla fine è arrivata la conferma dei rumors.

Sebbene i due si siano lasciati da poco, fa discutere il comportamento che entrambi hanno assunto dopo l’annuncio. Solo qualche giorno fa, infatti, Luca era finito al centro della polemica per lo stile di vita adottato. Questa volta è invece il turno della Mrazova, la cui frase non è certo sfuggita agli utenti di Instagram.

In una recente foto che l’ex concorrente del GF Vip ha voluto condividere nelle sue storie su Instagram, la ragazza si è mostrata intenta a bere un drink, sicuramente in compagnia dei suoi amici. Sullo scatto, la modella ha scritto “Stasera sono fortunata”, una frase che ha fatto parlare. I commenti di molti utenti sono giunti a Deianira che ha voluto dire la sua sulla questione.

Da tempo lei e i suoi colleghi si occupavano dei gossip che vedevano protagonisti Ivana Mrazova e il suo ex fidanzato. Come detto in precedenza, da tempo si parlava di crisi o di una vera e propria fine della loro love-story ed è proprio per questo che la Marzano ha affermato: “Come vedete anche lei sta bene, quindi mettetevi l’anima in pace…stanno benissimo tutti e due perché probabilmente già era così da tempo“.