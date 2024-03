Jorginho, l’agente apre le porte al ritorno a Napoli: “Non lo escludo, c’è mister Calzona”

L’agente del centrocampista della Nazionale italiana Jorginho, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del suo assistito e del futuro del centrocampista che, la prossima estate, potrebbe essere di nuovo in un club del massimo campionato italiano.

L’agente Santos non esclude neanche un possibile ritorno in Campania nel caso in cui sulla panchina partenopea restasse Francesco Calzona: “Poi sinceramente non escludo anche un ritorno in maglia azzurra col nuovo mister Calzona che prima lavorava con Sarri“.

NON SOLO NAPOLI, MA ANCHE JUVENTUS, INTER O MILAN NEL FUTURO DEL CENTROCAMISTA DELLA NAZIONALE ITALIANA

Oltre il Napoli, l’agente ha sottolineato anche altre possibilità, come la Juventus dove attualmente c’è il dirigente Giuntoli, e il Milan e l’Inter, squadre in cui “vorrebbero giocare tutti”.

Tra i club sottolineati dall’agente di Jorginho anche la Lazio. Ora, però, non è più presente Maurizio Sarri e quindi difficile immaginare i biancocelesti.