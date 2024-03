Ilary Blasi, vola a Madrid dal figlio Cristian: battibecco in strada

Nei giorni scorsi Ilary Blasi è volata a Madrid, in Spagna, dove attualmente si trova suo figlio Cristian. Durante il suo soggiorno spagnolo, la conduttrice è finita al centro dell’attenzione per una paparazzata che la vede battibeccare con il primogenito.

SOGGIORNO TESO A MADRID – Il primogenito della Blasi sta seguendo le orme del padre Francesco Totti. Il ragazzo, infatti, ha firmato un contratto con la Rayo Vallecano, squadra della Liga spagnola, trasferendosi a Madrid. Proprio per questo la donna ha deciso di partire in Spagna, volendo trascorrere qualche giorno con il figlio.

Dopo aver pranzato in un ristorante asiatico, madre e figlio hanno deciso di concedersi una breve passeggiata in strada. È proprio in quel momento che i paparazzi, come mostrato dal settimanale Oggi, sono stati beccati mentre discutevano. Come sottolineato dal magazine, tra i due non c’è stato accenno di tenerezza, ma tensione.

Non è noto il motivo che ha portato Ilary Blasi a battibeccare con il figlio. Se da una parte c’è chi ipotizza che la tensione sia dovuta alla stanchezza del diciassettenne, impegnato con gli allenamenti, c’è chi pensa che c’entri il burrascoso divorzio tra la conduttrice e Totti.

Negli ultimi tempi si è vociferato di una richiesta da parte di Francesco di diminuire l’importo dell’assegno familiare che versa mensilmente. Tale richiesta è data dal fatto che Cristian riceve un rimborso spese dalla squadra madrilena pari a “17mila euro per la stagione”.