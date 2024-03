Juan Jesus, leader in campo e nello spogliatoio: non è così scontata la sua partenza

Al termine della stagione la dirigenza azzurra farà le proprie valutazioni su diversi calciatori presenti in rosa. Alcuni di questi, tra cui Zielinski, sono già destinati all’addio, altri, a sorpresa, potrebbero restare nonostante il loro contratto sia in scadenza al termine della stagione.

Non è così scontata, infatti, la partenza di un altro titolare del Napoli: Juan Jesus. Nonostante le critiche il centrale brasiliano è ormai diventato un leader non solo in campo ma anche dello spogliatoio.

PERMANENZA JUAN JESUS, FONDAMENTALE CALZONA MA DE LAURENTIIS COMPRERÀ ANCHE UN NUOVO DIFENSORE CENTRALE

Per il suo eventuale rinnovo sarà fondamentale la conferma di Francesco Calzona anche per il prossimo anno. Proprio l’attuale mister, infatti, ha più volte esaltato il suo difensore, facendo notare ai tifosi l’importanza non solo in campo ma anche per la squadra.

Ovviamente dovrà accettare un ruolo da comprimario, come nella passata stagione. L’intenzione della società, infatti, è quella di acquistare un centrale di livello che possa garantire maggiore solidità difensiva.