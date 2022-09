Juventus, Galatasaray su Bonucci. La Juventus non vuole cederlo

Il difensore bianconero e nel mirino dei turchi. Bonucci, però, non sembra lascerà la Juventus almeno per ora

L’8 Settembre chiuderà ufficialmente il mercato in Turchia e ancora alcune mosse in uscita sembrano poter finire per essere fatte da alcune società italiane. Tra queste possibili uscite ci sarebbe quella di Leonardo Bonucci, corteggiato dal Galatasaray di Okan Buruk.

I turchi, complice un avvio disastroso di campionato con ben 4 partite con un solo punto, stanno cercando un difensore e avrebbero messo gli occhi sul capitano bianconero. Per ora, però, non sembra esserci la possibilità di un addio da parte di Bonucci. Il difensore ex Milan resterà in Italia.

Le alternative

Oltre all’arrivo in attacco di Mauro Icardi, il Galatasaray starebbe cercando di prendere anche qualcuno per la difesa come detto. Per la fascia si sta valutando Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro francese classe ’97 del Milan. Oltre a lui, i turchi starebbero pensando anche di acquistare Tiemoué Bakayoko sempre dai rossoneri.

Per la difesa resta vivo l’interesse per Caglar Soyuncu del Leicester, che in questa stagione non ha ancora trovato la prima presenza con la maglia delle foxes. Complice l’arrivo di Faes dal Reims, il suo addio sembra essere imminente. Cosa che dunque allontana definitivamente Bonucci dal Galatasaray. La trattativa per il ritorno in patria del difensore turco potrebbe concludersi con un prestito con diritto di riscatto in favore del Galatasaray, che consentirebbe al Leicester di non svendere il giocatore e togliersi una grana. Infatti, Soyuncu potrebbe essere scontento della sua situazione attuale.