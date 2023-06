Kim, visite mediche e firma in arrivo col Bayern. Garcia ha deciso il primo acquisto del nuovo Napoli

Ai microfoni di 1 Football Club è intervenuto il giornalista Ciro Venerato, il quale ha annunciato l’addio di Kim alla SSC Napoli: “Kim è pronto, ormai, per le visite mediche con il Bayern Monaco. Dal primo luglio sarà pronto per accasarsi al club tedesco, anche se non sempre i tempi tecnici vengono rispettati“.

“Non escludo che possano essere svolte anche prima. Il contratto sarà importantissimo, i procuratori sono riusciti a strappare bonus ingenti con una base d’ingaggio intorno ai sette milioni di euro per un contratto in dollari. I suddetti bonus, invece, dovrebbero aggirarsi intorno ai tre milioni. Uno legato al successo in Bundesliga, mentre i restanti legati ai traguardi nelle coppe“.

Per sostituire il difensore coreano, Rudi Garcia ha scelto già un giocatore che potrebbe presto diventare il primo acquisto del Napoli 2023/2024: Danso. Come rivelato da Sky Sport, infatti, gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati per la partenza del difensore titolare e per questo hanno chiesto al nuovo allenatore il profilo ideale per la sostituzione del difensore.

Kevin Danso è valutato circa 20 milioni di euro, è un classe 1998 ed è stato il miglior difensore del campionato francese nella stagione appena conclusa piazzandosi sopra anche a calciatori valutati il doppio e che militano nel PSG.