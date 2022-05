Koulibaly, la Juventus vuole provarci

Il difensore del Napoli intriga parecchio. Le ultime dichiarazioni su Koulibaly della società azzurra fanno sperare i bianconeri

Filtra pessimismo per il rinnovo tra il difensore senegalese e il Napoli. Tutto è rimandato, ma l’agente del calciatore sembra spingere per una cessione già da ora.

La Juventus aspetta e potrebbe anche provarci a zero tra un anno, ma per il calciatore sembra esserci una forte possibilità di cessione in Spagna. Il Barcellona sembra spingere per averlo da subito, anche se preoccupano le condizioni imposte da Aurelio De Laurentiis.

Prezzo elevato e tutto da decifrare

Entrambe le parti continuano a studiarsi, con Aurelio De Laurentiis che però spara altissimo per il suo difensore. Sono 40 i milioni di euro richiesti dal patron azzurro per far partire il difensore. Cifre che spaventano e che sembrano intimorire ogni possibile compratrice. La Juventus starebbe lavorando sotto traccia per provare a prendere il calciatore africano, offrendo a lui un buon contratto e facendo un’offerta irrinunciabile al club.

Le difficoltà sono però tante, specialmente perché il calciatore potrebbe non voler rinforzare una diretta rivale e il suo cuore sembra propendere per il salutare la Serie A in caso di addio. Solo Manchester City, Real Madrid e proprio i blaugrana potrebbero farlo vacillare. Il City non sembra aver bisogno di difensori al momento, dunque le uniche due possibili destinazioni sono il Real Madrid e il Barcellona. Le merengues non sembrano essersi ancora mosse, mentre il Barcellona aspetta e valuta. Un innesto con questo prezzo va ponderato e servirà prima capire se la società possa spendere così tanto per un singolo giocatore.